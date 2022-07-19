Во сколько бюджету Казахстана обходятся МВД, АФМ и КНБ?

CentralAsia (KZ) - В Министерстве финансов Казахстана сообщили Orda.kz, что на обеспечение деятельности МВД, АФМ и КНБ на 2022 год предусмотрено суммарно 956 млрд 599 млн тенге ($1 млрд 991 млн 381 тыс.).

На деятельность Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) из Республиканского бюджета выделили 27,6 млрд тенге ($56,2 млн). Из них 20,7 млрд тенге ($41,6 млн) направили на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма, экономическими и финансовыми правонарушениями. Еще 6,4 млрд тенге ($12,5 млн) запланировано на осуществление оперативно-разыскной деятельности и 470 млн тенге (978 тыс.) на расследование дел.

В прошлом году АФМ получило из республиканского бюджета 22,5 млрд тенге ($46,8 млн): 16,1 млрд тенге ($33,3 млн) – на борьбу с экономическими преступлениями, 5,8 млрд тенге ($12 млн) потратили на осуществление оперативно-разыскной деятельности и 468 млн ушли на досудебные расследования.

504,3 млрд тенге ($1 млрд 49 млн) выделено на Министерство внутренних дел. Больше половины расходов, 261 млрд тенге ($541 млн), запланировано на охрану общественного порядка. 21 млрд тенге ($43,7 млн) направили на обеспечение жителей необходимыми документами: удостоверения личности, права и номерные знаки. Более 12 млрд тенге ($24,9 млн) выделили на обучение и повышение квалификации сотрудников и 7 млрд тенге ($14,5 млн) на их лечение. В прошлом году МВД из республиканского бюджета получило существенно меньше – 331,6 млрд тенге ($689 млн).

Бюджет Комитета национальной безопасности тоже вырос в этом году – с 352 млрд тенге ($732,7 млн) в прошлом году до 424 млрд тенге ($882,6 млн) в этом. У КНБ всего две статьи расходов: обеспечение национальной безопасности, куда уходит большая часть средств, и программа развития системы национальной безопасности.

Таким образом, финансирование трёх ведомств возросло по сравнению с прошлым годом примерно на 250 млрд тенге ($520,4 млн).

Отмечается, что местная полицейская служба, в том числе патрульная полиция и участковые инспекторы полиции, финансируются за счет акимата.

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