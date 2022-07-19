Узбекистан опустился на одну позицию в рейтинге паспортов мира

CentralAsia (UZ) - Узбекистан опустился на одну строчку в Индексе паспортов мира к третьему кварталу 2022 года. Об этом говорится на сайте компании Henley & Partners.

Из-за изменений в позициях других стран Узбекистан занял 88 место. Ранее Узбекистан занимал 87 место в рейтинге. За отчетный период страна заключила договоры о безвизовом перемещении с Бурунди и Монголией.

Ежегодный Индекс паспортов анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Согласно данным, граждане Узбекистана могут посетить 59 стран мира без визы.

Япония снова возглавила рейтинг стран с наиболее «мощным» паспортом. На третий квартал 2022 года японские граждане могут въезжать в 193 государства и территории без предварительного уведомления местных властей. Для них виза либо не требуется совсем, либо её можно получить по приезду. Второе место делят Южная Корея и Сингапур со 192 «безвизовыми» государствами.

Германия и Испания делят третье место со 190 странами, Италия, Финляндия и Люксембург — четвёртое (189). Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания располагаются на пятом (188).

Великобритания (187) снова поднялась на 6-е место рядом с Португалией, Ирландией и Францией. США (186) вышли на 7-ю позицию, которую делят со Швейцарией, Бельгией, Норвегией и Новой Зеландией.

Список аутсайдеров практически не изменился — последнее 112-е место занимает Афганистан с 26 «безвизовыми» странами. Также внизу рейтинга находятся Ирак, Сирия, Пакистан и Йемен.

Из стран бывшего СССР самые «мощные» паспорта предлагают входящие в ЕС прибалтийские республики. Литва расположилась на 10-м месте, Латвия и Эстония — на 11-м.

Кроме них, широкие возможности для поездок предлагаются с гражданством Украины (35-е место, 144) и Молдовы (48-е место, 121). Россия формально занимает 50-е место (119 стран), однако закрытие авиасообщения с ЕС и США заметно усложняет путешествия.