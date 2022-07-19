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Зеленский сменил глав СБУ в пяти регионах Украины

CentralAsia (CA) -  Президент Владимир Зеленский сменил начальников Службы безопасности Украины в пяти регионах страны, следует из опубликованных на его сайте указов.

Руслана Григоренко (Сумская область) сменит на посту Эдуард Федоров.

Владимира Краснянского (Днепропетровская область) — Сергей Лысак. Другим указом Лысак уволен с поста главы СБУ Житомирской области. Документ о назначении в этом регионе на сайте президента Украины пока не опубликован.

Вместо Ивана Рудницкого Службу безопасности в Закарпатской области возглавит Евгений Борзилов, а Рудницкий вместо него станет главой СБУ в Полтавской области.

Александр Куць назначен начальником СБУ в Харьковской области. Его предшественника Романа Дудина уволили еще в мае, так как он «не работал на защиту города с первых дней».

Еще одним указом Зеленский снял Владимира Горбенко с поста замглавы ведомства.

17 июля Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова от должности. Свое решение глава государства объяснил большим количеством госизменников среди сотрудников службы.

19 июля Верховная рада по представлению президента приняла отставку Баканова. Временно исполняющим обязанности главы службы назначен заместитель Баканова — Василий Малюк.

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