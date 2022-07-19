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В Каракалпакстане восстановили доступ в интернет

CentralAsia (UZ) -  Во вторник, 19 июля, в Каракалпакстане полностью восстановили доступ в интернет, сообщает правительственное издание «Новый Узбекистан».

Проблемы с интернетом в республике начались на фоне массовых протестов против поправок о статусе Каракалпакстана в конституции Узбекистана.

6 июля МИД Узбекистана прокомментировал события, отметив, что отключение интернета в Каракалпакстане стало вынужденной мерой в ответ на деятельность «враждебно настроенных сил».

Прикрываясь популистскими лозунгами, распространяя фейковые новости через средства мобильной связи и интернет, враждебно настроенные силы пытались массово вовлечь граждан в антиконституционную деятельность, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в конституции после поручения президента.

Сейчас в республике действует режим ЧП с правилами комендантского часа, который смягчили 13 июля.

Ранее верховный комиссар ООН призвала Узбекистан провести расследование беспорядков в Нукусе.

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