В России впервые выявили штамм COVID-19 «Кентавр»

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CentralAsia (CA) - Врачи обнаружили у пяти заболевших коронавирусом в Москве подвид «Кентавр», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на сайте.

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон». Забор материала датирован июлем. Материал отобран в Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — говорится в сообщении.

«Кентавр» — новый подвид штамма коронавируса «омикрон». Эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. Ученые утверждают, что он имеет ускоренные темпы распространения и устойчив к вакцинам.