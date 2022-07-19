экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане задержали мужчину, преподававшего дома религию и избивавшего учеников

CentralAsia (UZ) -  Мужчина, проживавший в Булакбашинском районе Андижанской области с 2020 года давал дома частные уроки по религии детям из Узбекистана и соседнего Кыргызстана, «не имея соответствующих религиозных знаний и разрешения», сообщило УВД области.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого Управлением по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом УВД области совместно с другими правоохранительными органами, выяснилось, что мужчина применял физическую силу в отношении несовершеннолетних.

Сообщается, что общее количество учеников мужчины составило 27 детей из двух стран.

В настоящее время ведётся доследственное раследование.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Монгольская фитотерапия, возрождение COVID укореняется
  • За сутки в Монголии выявлен 101 новый случай заражения COVID-19
  • WSJ: Алишер Усманов подал иск против Совета ЕС из-за санкций


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com