В Туркменистане наблюдаются перебои с доступом к интернету, - СМИ

CentralAsia (TM) - Последнюю неделю у интернет-пользователей Туркменистана в очередной раз возникли сложности с доступом к сети и VPN-приложениям, с помощью которых можно обходить блокировки различных сайтов, социальных сетей и мессенджеров, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Регулярные попытки властей блокировать VPN-сервисы и преследование специалистов, которые устанавливают пока еще работающие приложения для обхода цензуры, привели к значительному росту стоимости подобных услуг.

15 июля вместе со многими сайтами и VPN недоступны оказались сайты российских госинформагентств РИА «Новости», ТАСС, РБК, ИноСМИ и других. По информации издания, на следующий день доступ к ним был восстановлен.

14 июля информационный сайт Turkmen news сообщил о блокировании доступа в Туркменистане к сервисам компании Cloudflare, благодаря которым, как пишет издание, «выживали 70% туркменского интернета».

Эти данные подтверждаются сервисом Cloudflare Radar, согласно статистике которого, трафик из Туркменистана в последнюю неделю упал почти до нуля, хотя во второй половины воскресенья, 17 июля, наблюдается его восстановление.

Перебои в работе интернета в Туркменистане в этом году участились. В апреле доступа к сети у пользователей не было почти двое суток. По информации корреспондентов ХТ, в стране пытались внедрить список разрешенных сайтов. То есть если раньше существовал перечень заблокированных сайтов, то на тот момент были заблокированы все сайты и онлайн-сервисы, которые не входят в список разрешенных.