Фонд ООН передал Туркменистану компьютеры и сервера для проведения переписи населения

CentralAsia (TM) - Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) передал Государственному комитету Туркменистана по статистике первую партию оборудования для проведения переписи населения (запланирована на 17-27 декабря), сообщило подразделение ООН.

Закупка осуществляется за счет средств правительства Туркменистана.

Планшеты (при помощи которых будет осуществляться перепись) будут поставлены туркменским производителем и оснащены соответствующим программным обеспечением, что позволит перевести процесс в цифровой формат.

Поставленное оборудование, которое включает 180 компьютеров, сервера и хранилища, позволит автоматически передавать информацию с планшетов в центральную базу данных Госкомитета по статистике и «обеспечит точность и качество данных переписи населения», говорится в информационном сообщении.

ЮНФПА уверяет, что полученная от граждан и жителей Туркменистана информация не будет разглашаться и счетчик не должен требовать от людей предоставления удостоверения личности при заполнении вопроса.

«Информация, которую предоставляют граждане, надежно хранится и будет использоваться Госкомитетом по статистике только в статистических целях. Полученные данные на планшетах будут зашифрованы, и после обработки будут представлены в обобщенном виде отраслевым министерствам, руководителям, научным и бизнес-сообществам и другим», – отмечено в новости.

В апреле экспертная миссия высокого уровня ООН, состоящая из шести советников, посетила Туркменистан для оказания помощи правительству страны в подготовке к сплошной переписи населения и жилищного фонда в 2022 году.