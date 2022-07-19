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В Туркменистане приняли закон, регулирующий разведение и использование алабаев

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде прошло заседание Меджлиса Милли Генгеша, на котором депутаты рассмотрели проекты Законов Туркменистана «Об электронном правительстве» и «О собаководстве и кинологической деятельности», сообщает госинформагентство ТДХ.

Закон о «О собаководстве и кинологической деятельности» определяет правовую, экономическую и организационную основы развития собаководства и кинологической деятельности и направлен на защиту генофонда породистых собак, в том числе туркменских алабаев. Одна из его целей, отмечает ТДХ, «регулирование отношений, возникающих при разведении и использовании собак».

Проект закона был «единодушно одобрен и принят».

Ассоциацию «Туркменские алабаи» возглавляет Сердар Бердымухамедов. В августе 2020 года состоялось учредительное заседание Ассоциации, на котором была проведена ее реорганизация и создана Международная ассоциация со штаб-квартирой в Ашхабаде. Тогда же было принято решение ежегодно в последнее воскресенье апреля отмечать Праздник туркменского алабая.

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