В Туркменистане приняли закон, регулирующий разведение и использование алабаев

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде прошло заседание Меджлиса Милли Генгеша, на котором депутаты рассмотрели проекты Законов Туркменистана «Об электронном правительстве» и «О собаководстве и кинологической деятельности», сообщает госинформагентство ТДХ.

Закон о «О собаководстве и кинологической деятельности» определяет правовую, экономическую и организационную основы развития собаководства и кинологической деятельности и направлен на защиту генофонда породистых собак, в том числе туркменских алабаев. Одна из его целей, отмечает ТДХ, «регулирование отношений, возникающих при разведении и использовании собак».

Проект закона был «единодушно одобрен и принят».

Ассоциацию «Туркменские алабаи» возглавляет Сердар Бердымухамедов. В августе 2020 года состоялось учредительное заседание Ассоциации, на котором была проведена ее реорганизация и создана Международная ассоциация со штаб-квартирой в Ашхабаде. Тогда же было принято решение ежегодно в последнее воскресенье апреля отмечать Праздник туркменского алабая.