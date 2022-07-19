экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕС начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение

CentralAsia (CA) -  Страны Европейского союза (ЕС) начали обсуждение о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение. Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Ана Пизонеро.

«Поздравляем Северную Македонию и Албанию с долгожданным днем. Сегодня, с началом переговоров о вступлении в ЕС, начинается новое путешествие», — заявила пресс-секретарь ЕК.

Процедура вступления стран в ЕС включает несколько основных этапов: подачу заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. Албания и Северная Македония ранее уже получили статус страны-кандидата. Албания получила его в 2014 году, Северная Македония - в 2005.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Протесты в Казахстане: 83 человека получили сроки за участие в январских событиях
  • В Туркменистане наблюдаются перебои с доступом к интернету, - СМИ
  • Неизгладимые следы остались на монгольской земле, — МИД КНДР


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com