ЕС начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение
- Азия и мир, политика
- 17:22, 19 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Страны Европейского союза (ЕС) начали обсуждение о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение. Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Ана Пизонеро.
«Поздравляем Северную Македонию и Албанию с долгожданным днем. Сегодня, с началом переговоров о вступлении в ЕС, начинается новое путешествие», — заявила пресс-секретарь ЕК.
Процедура вступления стран в ЕС включает несколько основных этапов: подачу заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. Албания и Северная Македония ранее уже получили статус страны-кандидата. Албания получила его в 2014 году, Северная Македония - в 2005.
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