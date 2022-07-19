ЕС начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение

CentralAsia (CA) - Страны Европейского союза (ЕС) начали обсуждение о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение. Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Ана Пизонеро.

«Поздравляем Северную Македонию и Албанию с долгожданным днем. Сегодня, с началом переговоров о вступлении в ЕС, начинается новое путешествие», — заявила пресс-секретарь ЕК.

Процедура вступления стран в ЕС включает несколько основных этапов: подачу заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. Албания и Северная Македония ранее уже получили статус страны-кандидата. Албания получила его в 2014 году, Северная Македония - в 2005.