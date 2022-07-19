В Казахстане объявлен красный уровень погодной опасности из-за жары

CentralAsia (KZ) - 18-19 июля из-за сильной жары и высокой пожароопасности «Казгидромет» в ряде западных, юго-западных и южных регионах Казахстана объявил максимальный – красный уровень погодной опасности. В Алматинской, Жамбыльской и Жетусуской областях — оранжевый.

В Мангистуаской области ожидается жара до +40…+45 градусов.

Погода в эти по территории республики будет очень контрастна. Если на юге и юго-западе аномальная жара, то другие регионы будут заливать грозовые ливни.

Как сообщает «Казгидромет» 20 июля на большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Атырауской области, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики сообщили, что:

- сильная жара ожидается днем на большей части Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Улытауской областей, на западе Алматинской, Жетысуской областей, юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской областей, юго-западе Акмолинской области;

- очень сильная жара – днем на большей части Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Мангистауской, Улытауской областей.

Также на большей части страны ожидаются дожди с грозами и усилением ветра.

«Дожди с грозами и усилением ветра прогнозируются на большей части Казахстана, на северо-западе страны ожидается град, на юго-западе и юге – пыльная буря», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, погода без осадков установится только в южных и юго-восточных регионах страны.

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