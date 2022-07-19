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Boeing исключил страны Центральной Азии из числа покупателей своих самолётов в ближайшие 20 лет

CentralAsia (CA) -  Boeing снизил прогнозируемый спрос на коммерческие самолёты в ближайшие два десятилетия из-за перспективы глобального экономического кризиса и неопределённости в отношении поставок авиалайнеров в Россию и Центральную Азию.

Американская авиастроительная корпорация планирует до 2041 года передать заказчикам 41,2 тыс. самолётов. Годом ранее эта цифра в прогнозе была выше – 43,6 тыс., отмечает Bloomberg. Boeing также сократил свой прогноз годового роста пассажиропотока с 4-х до 3,8 процентов.

Деградация ожиданий означает, что геополитические и экономические потрясения могут иметь долгосрочные последствия для коммерческой аэрокосмической отрасли. Европейский конкурент Boeing – Airbus – также снизил свои прогнозируемые показатели в отношении пассажиропотока в течение следующих двух десятилетий, сославшись на рост цен на энергию.

Большую часть выпавших из прогноза самолётов – 1500 воздушных судов Boeing собирался передать в Россию. Теперь корпорация представила карту поставок на 2022-2041 годы, где Россия и Центральная Азия закрашены серым – поставки не планируются.

«Для нас это нецелевой рынок», – заявил вице-президент Boeing по коммерческому маркетингу Даррен Халст.

В тоже время в корпорации считают, что в течение следующего десятилетия продажи новых самолётов будут стабильными, поскольку авиакомпаниям предстоит увеличить свой флот, чтобы удовлетворить восстанавливающийся спрос на авиаперевозки после пандемии. В прогнозе Boeing говорится, что эксплуатантам потребуется до 2031 года 19 575 новых самолётов по сравнению с 19 330, которые прогнозировались в прошлом году до 2030 года.

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