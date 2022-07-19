ВОЗ призвала принять меры из-за новой волны коронавируса в Европе

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CentralAsia (CA) - Из-за омикрон-штамма в странах Европы снова началась волна заболеваемости коронавирусом, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он призвал европейские страны Европы нарастить вакцинацию населения, а также снова вернуться к ношению масок.

По данным ВОЗ, доминирующим все еще является омикрон-штамм коронавируса. За последние 6 недель число новых случаев заражения COVID-19 в Европейском регионе выросло в 3 раза, уровень госпитализаций за тот же период увеличился вдвое. В организации отмечают, что продолжает расти число больных среди пожилых людей и в Европе каждую неделю от COVID-19 умирает около 3 тыс. человек.

На этом фоне ВОЗ решила представить осенне-зимнюю стратегию по COVID-19. Как отметил Клюге, если начать действовать осенью, может быть слишком поздно. В числе предложений организации:

- увеличение охвата населения вакцинацией;

- введение второй бустерной дозы вакцины лицам с ослабленным иммунитетом с 5 лет и старше, а также отдельным людям в группах риска через три месяца после их последней дозы вакцины;

- стимулировать ношение масок в помещении и в общественном транспорте;

- проветривать многолюдные и общественные места (школы, офисы, общественный транспорт);

- задействовать «строгие терапевтические протоколы» для тех, кто подвержен риску тяжелого течения заболевания.

«Если органы здравоохранения начнут действовать сейчас, они могут помочь уменьшить сбои в работе общества, в том числе нехватку медицинских работников и перегруженность систем здравоохранения, проблемы бизнеса и хаос при путешествиях»,— говорится в заявлении Ханса Клюге.

Он еще в начале июля говорил, что ожидает высокого уровня заболеваемости COVID-19 в европейских странах этим летом. Рост числа заболевших зафиксировали, в частности, в Италии. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призывал страны продолжить компании по вакцинации, а также возобновить ношение масок.