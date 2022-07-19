Экс-главе КНБ Кариму Масимову продлили срок ареста

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане экс-главе КНБ Кариму Масимову и его заместителю Ануару Садыкулову продлили срок ареста до 6 августа. Даулету Ергожину до 13 августа, передает Orda.kz.

Таким образом, бывший глава КНБ находится под стражей уже 6 месяцев. В последний раз ему продляли срок ареста 6 июня.

В КНБ пояснили, что следственно-оперативной группой расследуются уголовные дела в отношении Карима Масимова, Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и других лиц, по таким статьям, как:

1. Статья 175 ч.1 УК РК — Государственная измена — переход на сторону врага во время вооруженного конфликта, шпионаж.

2. Статья 179 ч.3 УК РК — Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти.

3. Статья 218 ч.3, п.3 УК РК — Отмывание денег или имущества, полученных преступным путем.

4. Статья 362 ч.4, п.3 УК РК — Превышение власти или должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

5. Статья 366 ч.4 УК РК — Получение взятки в особо крупном размере.

Накануне комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов поделилась подробностями возврата незаконно вывезенных средств в Казахстан. 3 млн долларов, которые Карим Масимов получил в качестве взятки и вывез, были возвращены в Казахстан.

А 14 июля при попытке бежать в Россию задержали его двоюродного брата, экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова.

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