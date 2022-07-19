Премьер-министр Грузии принял участие в открытии площади Шота Руставели в Ташкенте

- Узбекистан, общество
- 19:06, 19 июля 2022
- Просмотров: 297
CentralAsia (UZ) - Во вторник, 19 июля, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе принял участие в открытии площади Шота Руставели в Ташкенте.
Глава правительства Грузии вместе с мэром столицы возложил венок к памятнику Шота Руставели на площади, сообщила пресс-служба правительства Грузии.
Одна из центральных улиц Ташкента – столицы Узбекистана – носит имя Шота Руставели. На этой же улице установлен памятник грузинскому поэту-ренессансу, а прилегающая площадь также носит его имя.
Отмечается, что памятник и площадь были полностью реконструированы в 2022 году по инициативе посла Грузии в Республике Узбекистан Зураба Абдушелишвили при поддержке администрации Ташкента.
В мероприятии приняли участие члены правительства Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым и администрацией Ташкента.