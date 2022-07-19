экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Узбекистана примет участие в Совещании министров иностранных дел в Чолпон-Ате

CentralAsia (UZ) -  19-20 июля и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов посетит г.Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) для участия в Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии.

В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов региональной политики и безопасности, сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационных сферах, научно-технического и гуманитарного обмена между государствами Центральной Азии.

Совещание глав внешнеполитических ведомств проводится накануне четвертой Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии.

Во встрече также примут участие министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана – Жээнбек Кулубаев, Таджикистана – Сирожиддин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • ISW: Российские силы активизируют наступление на Авдеевку и провели наземные атаки в Донецке (карта военных действий в Украине)
  • Минобороны России назвало командующего группировкой «Восток» в военных действиях в Украине
  • Эксперты БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан в связи с референдумом по проекту Конституционного закона


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com