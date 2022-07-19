Глава МИД Узбекистана примет участие в Совещании министров иностранных дел в Чолпон-Ате

CentralAsia (UZ) - 19-20 июля и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов посетит г.Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) для участия в Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии.

В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов региональной политики и безопасности, сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационных сферах, научно-технического и гуманитарного обмена между государствами Центральной Азии.

Совещание глав внешнеполитических ведомств проводится накануне четвертой Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии.

Во встрече также примут участие министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана – Жээнбек Кулубаев, Таджикистана – Сирожиддин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов.