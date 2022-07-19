В Ташкенте планируют восстановить движение трамваев по улице Шота Руставели

CentralAsia (UZ) - Администрация Ташкента планирует восстановить движение трамвая по улице Шота Руставели. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси со ссылкой на заявление главы Ташкента.

В Ташкенте с визитом находятся мэр грузинской столицы Каха Каладзе в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Как сообщалось ранее, глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов, Ираклий Гарибашвили, хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев и Каха Каладзе возложили цветы к памятнику грузинского поэта Шота Руставелли. Одноименный сквер, в котором находится памятник, недавно был обновлен в рамках реконструкции улицы Шота Руставелли.

Полная реконструкция этой улицы, как ожидается, будет включать благоустройство, создание дренажной и поливной систем, строительство пешеходных и велодорожек. Соответствующее решение 13 июля текущего года подписал глава Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Ранее о возрождении движения трамваев в Ташкенте заявлял президент Шавкат Мирзиёев.

115-летняя история трамваев в Ташкенте завершилась в мае 2016 года.