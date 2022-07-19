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Президент Узбекистана 21 июля примет участие в четвертом саммите глав государств Центральной Азии

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Кыргызстана Садыра Жапарова 21 июля посетит город Чолпон-Ату в Кыргызстане для участия в мероприятиях очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Ожидается, что в работе саммита под председательством кыргызской стороны примут участие также президенты Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Туркменистана, сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня встречи лидеров стран региона включены вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества, в том числе в области торговли, транспорта и логистики, промышленной кооперации, инноваций, продовольственной безопасности, туризма, культурно-гуманитарного обмена и других направлениях.

Особое внимание будет уделено укреплению взаимодействия по совместному реагированию на современные вызовы и угрозы стабильности и устойчивого развития Центральной Азии.

По итогам саммита предусматривается принятие ряда важных многосторонних документов.

Первый саммит лидеров региона состоялся в марте 2018 года в Нур-Султане, второй – в ноябре 2019 года в Ташкенте, третья встреча – в августе прошлого года в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.

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