Скандальный судебный процесс по делу экс-премьера Монголии набирает обороты в США

CentralAsia (MNG) - Gibson Dunn опровергает обвинения King & Spalding в делах о коррупции в Монголии.

Gibson, Dunn & Crutcher утверждают, что что-то неладно в государстве Монголия, и что King & Spalding находится в эпицентре этого.

В судебном иске в пятницу Gibson Dunn заявил, что King & Spalding «принципиально исказила» свои отношения с монгольскими прокурорами в ряде дел в различных местах по всему миру, чтобы вернуть предположительно незаконно присвоенные монгольские активы.

King & Spalding потратила почти два года на ведение дел в рамках контракта от ноября 2020 года с монгольской прокуратурой. Но Gibson Dunn утверждает, что K&S никогда не была уполномочена вести судебный процесс от имени монгольских государственных органов и вместо этого занимается «несанкционированной, незаконной политической атакой» на клиента Gibson Dunn, бывшего премьер-министра Монголии Батболд Сухбаатар.

King & Spalding отказалась предоставить заявление в ответ на иск Gibson Dunn, но сослалась на недавний судебный иск, в котором говорится, что ни один иностранный трибунал, осуществляющий надзор за делом о замораживании монгольских активов, не поддержал утверждение Батболда о том, что у K&S нет полномочий для ведения судебного разбирательства.

Заявление Gibson Dunn, поданное в пятницу, было предметом специального разбирательства, известного как иск 1782, который Батболд подал в федеральный суд Манхэттена, чтобы получить доказательства от следственной фирмы K2 Integrity Holdings Inc, которая провела многолетнее расследование предполагаемого незаконного присвоения монгольских горнодобывающих активов.

В пятничном брифе утверждалось, что K2 не может законно претендовать на привилегии, потому что King & Spalding на самом деле не представляет прокуратуру Монголии.

Ссылаясь на два письма заместителя генерального прокурора Монголии — письмо от ноября 2020 года, ставящее под сомнение полномочия King & Spalding подавать иски, и письмо от марта 2022 года с требованием, чтобы King & Spalding прекратила действия, — Gibson Dunn утверждает, что King & Spalding и K2 работают не на правительство Монголии, а на политических соперников Батболд.

«Аргументы K2 и K&S о привилегиях прогнили до основания», — говорится в брифинге от 15 июля. «K&S, крупная глобальная юридическая фирма, якобы представляла иностранное государственное учреждение [Генеральную прокуратуру Монголии] в этом суде и других. Но, похоже, это было откровенным заблуждением. У K&S сейчас нет и никогда не было отношений между адвокатом и клиентом с OPG».

King & Spalding не участвует в акции K2 1782, поэтому не опровергла обвинения. Но в отдельном иске 1782 для получения банковских записей Батболд (подробнее об этом ниже) K&S подала письмо о назначении от монгольского прокурора, которое, по-видимому, уполномочивает фирму «испрашивать во всех соответствующих судах постановления о замораживании» активов Батболд. King & Spalding и K2 также подали заявления от глав монгольских агентств, которые, по-видимому, уполномочивают американские фирмы действовать от их имени.

Пресс-секретарь K2 Джоан Воллеро опровергла обвинения Gibson Dunn в том, что K2 и K&S действуют без соответствующих полномочий. В письме от 11 июля магистрату Манхэттена, в котором предвосхищались аргументы Gibson Dunn в отчете от 15 июля, адвокат К2 утверждал, что именно Батболд, а не К2 и K&S, участвовал в «политически мотивированных атаках».

Утверждение Батболд, по словам K2, не учитывало не только записи о помолвке King & Spalding, но и успешные судебные процессы в четырех различных судах с целью заморозить предположительно незаконно присвоенные активы на сумму около 70 миллионов долларов.

«Отношения между адвокатом и клиентом в этом вопросе были тщательно задокументированы посредством соглашений о помолвке и заявлений под присягой в публичных документах», — заявила пресс-секретарь K2 Воллеро в электронном заявлении. «Недавняя смена власти в Монголии является политическим фоном для этого вопроса».

King & Spalding подняла свои собственные вопросы о неправомерном политическом влиянии на монгольский судебный процесс. В ноябре 2012 года юридическая фирма подала иск 1782 в федеральный суд Манхэттена от имени монгольских организаций, требуя от JP Morgan Chase Bank NA раскрытия информации о денежных переводах Батболд. (Это действие 1782 полностью отличается от открытия Батболд в поисках доказательств из К2.) В начале 2022 года Gibson Dunn в деле King & Spalding 1782 сообщил окружному судье США Вернону Бродерику, что монгольские власти заявили, что King & Spalding был прекращен.

King & Spalding ответила в заявлении от 16 марта, утверждая, что письмо о прекращении ее полномочий представлять правительство Монголии возникло «из-за тревожных обстоятельств». Фирма заявила, что получила разрешение на возбуждение дел от главного прокурора Монголии и ранее не вступала в контакт с заместителем, который, по-видимому, отозвал это разрешение. Более того, по словам K&S, оказалось, что Gibson Dunn обменивался письмами ex parte с заместителем прокурора.

«Если принять их за чистую монету, письма, по-видимому, сигнализируют о том, что [прокуратура] резко изменила свои приоритеты — с многолетнего усердного искоренения коррупции среди государственных заморожены на благо монгольского народа», — заявили в King & Spalding. «Излишне говорить, что мы не можем принимать такие письма за чистую монету, особенно когда кажется, что они были инициированы тем самым человеком, чьи активы заморожены».

Тем не менее, King & Spalding добровольно прекратила судебное разбирательство 1782 перед Бродериком в апреле. И, согласно заявлению Gibson Dunn в пятницу по делу K2, King & Spalding впоследствии отказалась от нескольких других дел, которые она возбудила от имени монгольских агентств, включая судебные процессы в Лондоне и Сингапуре. Gibson Dunn назвал этот отзыв подтверждением фирмой того, что она не представляет монгольских чиновников, уполномоченных подавать иски от имени правительства.

Ведущий юрисконсульт Батболд Орин Снайдер из Gibson Dunn сказал мне, что предложение King & Spalding о проведении кампании давления, направленной на то, чтобы убедить монгольскую прокуратуру прекратить деятельность K&S, является «дезинформацией».

«За этими оскорбительными иностранными судебными исками против наших клиентов стоят сомнительные фигуры», — добавил Снайдер в заявлении по электронной почте. «Мы добиваемся правды в судах США, и все правонарушители будут привлечены к полной ответственности».

автор: Элисон Франкель. Она освещает коммерческие судебные процессы с высокими ставками в качестве обозревателя Reuters с 2011 года.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Reuters

Gibson Dunn — американская многонациональная юридическая фирма со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Основанная в 1890 году, фирма насчитывает около 1400 адвокатов и 1000 сотрудников, расположенных в 20 офисах по всему миру, включая Северную и Южную Америку, Европу, Азию и Ближний Восток. Фирма известна своей судебной практикой и, в частности, своей силой в апелляционном праве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения