IOG Cardano становится первой блокчейн-компанией, которая стала членом AmCham Mongolia

CentralAsia (MNG) - Во вторник Американская торговая палата в Монголии, AmCham Mongolia, сообщила в своем твите, что Input-Output Global (IOG), ранее называвшаяся Input Output Hong Kong (IOHK), стала новым членом независимой организации.

«[Члены AmCham] Мы очень рады объявить о нашем новом члене @InputOutputHK, ведущей технологической компании, приверженной высочайшим принципам академической строгости и разработки программного обеспечения, основанной на фактических данных», — написала AmCham Mongolia через свои официальные аккаунты, сообщив, что это будет встреча с Чарльзом Хоскинсоном и его командой.

IOHK также поделился достижением.

[AmCham Members] We are very excited to announce our newest member @InputOutputHK, a leading technology company committed to the highest principles of academic rigor and evidence-based software development.

(thread cont.d) pic.twitter.com/r0kEOQ3lCx — AmCham Mongolia (@AmChamMongolia) July 19, 2022

Стоит отметить, что просмотр страницы участников показывает, что IOG — единственная блокчейн-компания, которая сотрудничает с организацией. После последнего объявления неудивительно, что IOG запустит несколько блокчейн-инициатив в восточноазиатской стране, как это делается в Африке.

Примечательно, что разработчики Cardano ранее обнародовали планы по запуску различных блокчейн-инициатив в таких регионах, как Африка. Например, Хоскинсон сообщил о планах по запуску сети однорангового кредитования (P2P) в Африке в феврале. Кроме того, в апреле компания заключила партнерское соглашение с iceaddis для запуска программы поддержки африканских стартапов. Кроме того, в мае IOG сообщила, что приближается к запуску образовательной системы на основе блокчейна в Эфиопии.

Стоит отметить, что внедрение криптографии и блокчейна значительно растет в развивающихся странах с небольшим доверием к центральным системам. IOG признает это и, похоже, намерена внести свой вклад в поощрение внедрения блокчейна в этих регионах.

Между тем, сама сеть Cardano находится на пороге важной вехи. Примечательно, что сеть приближается к долгожданному хардфорку Vasil. Обновление планируется запустить в основной сети в конце этого месяца, положив начало волне DApps с лучшей масштабируемостью и пропускной способностью.

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источник: IDAX

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