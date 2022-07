IOG Cardano становится первой блокчейн-компанией, которая стала членом AmCham Mongolia

CentralAsia (MNG) - Во вторник Американская торговая палата в Монголии, AmCham Mongolia, сообщила в своем твите, что Input-Output Global (IOG), ранее называвшаяся Input Output Hong Kong (IOHK), стала новым членом независимой организации.

«[Члены AmCham] Мы очень рады объявить о нашем новом члене @InputOutputHK, ведущей технологической компании, приверженной высочайшим принципам академической строгости и разработки программного обеспечения, основанной на фактических данных», — написала AmCham Mongolia через свои официальные аккаунты, сообщив, что это будет встреча с Чарльзом Хоскинсоном и его командой.

IOHK также поделился достижением.

[AmCham Members] We are very excited to announce our newest member @InputOutputHK, a leading technology company committed to the highest principles of academic rigor and evidence-based software development.

