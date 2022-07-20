Ведение цифровых записей и смарт-бирки облегчают бремя монгольских скотоводов

CentralAsia (MNG) - «Мой сын пошел за своей коровой. Он скоро придет. Наша работа начинается с восходом солнца — доить коров, пасти овец, выращивать телят, и так далее. Нет ничего тяжелее, чем потерять коров и телят в жаркие летние дни», — говорит пастух Д. Чимиддулам, стоя в зеленой траве по одну сторону высокого деревянного забора и глядя на десятки черных и белых овец и коз в вольере.

Чимиддулам родилась и более 40 лет занимается животноводством в сомоне Бат-Өлзий, в 452 км к юго-западу от столицы Монголии Улан-Батора. В течение этих десятилетий она провела много часов, выслеживая своих бродячих животных, но благодаря новому цифровому проекту ведения записей теперь она может находить свой домашний скот намного быстрее.

Бат-Өлзий является одним из четырех сомонов аймака Өвөрхангай, где размещена веб-система идентификации и регистрации животных (AIRS), находящаяся в ведении Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Около 200 000 животных были снабжены ушными бирками с уникальным номером и штрих-кодом. Каждый код заносится в базу данных. Результат: когда пришло время продать, найти или просто узнать предысторию конкретного животного, информация доступна в Интернете.

«Более 200 семей имеют помеченных 7 200 коров и более 56 000 овец и коз», — говорит Л. Батчулуун, бывший глава муниципального государственного управления, который отвечал за проект в Бат-Өлзий.

Домашний скот регистрируется с 12-значным кодом. Первые две цифры обозначают аймаку, следующие две цифры — сомон, следующие две — номер деревни, а оставшиеся шесть цифр — личный номер животного. С помощью приложения для смартфона чиновники могут регистрировать информацию на местах, избавляясь от утомительной бумажной работы.

«Благодаря маркировке скота становится ясно их происхождение, что позволяет нам отслеживать, попала ли продукция, соответствующая стандартам качества, в руки потребителя», — добавляет Батчулуун в интервью. По его словам, это сделает снабжение продовольствием более безопасным.

В 2021 году 188 500 домохозяйств в сельской местности разводили в общей сложности 67,3 миллиона голов скота в Монголии, что составляет важные 38,4 процента ВВП аймаков и местных сомонов. Животные также поставляют более полумиллиона тонн мяса на внутренний рынок.

Мало того, что домашний скот является основным источником пищи, фермеры также получают доход от продажи побочных продуктов, включая молочные продукты, кашемир и шерсть.

По словам Чимиддулам, AIRS оказал много положительного воздействия. Например, поскольку большая часть домашнего скота зарегистрирована в системе, можно предотвратить споры о праве собственности. А если смешать животных из разных стад, их можно будет быстро идентифицировать и разделить. Система также препятствует воровству.

Поскольку животных можно идентифицировать по номеру, пастухи могут оставлять сообщения и общаться друг с другом, когда их домашний скот исчезает или уходит далеко пастись. Например, семья в шести километрах от дома Чимиддулам узнала ее коров по биркам и позвонила ей, чтобы сообщить новости.

Кроме того, говорит скотовод, раньше ей приходилось проезжать 20-30 км до районного центра, чтобы проверить происхождение животных. Если бы ветеринар был недоступен, ей пришлось бы вернуться. Между тем сомнения в происхождении животного могли возникнуть. Сегодня это доказательство подлинности доступно одним щелчком мыши или даже с помощью смартфона со сканером штрих-кода.

«Мы сделали около 300 маленьких сережек… За счет маркировки скота и наличия регистрационной базы больше не нужно получать сертификат происхождения на скот, что облегчает нашу работу», — добавляет она.

По данным странового отделения ФАО в Монголии, система также позволяет должностным лицам быстро действовать в случае вспышки заболевания и улучшит программы разведения.

В долгосрочной перспективе скотоводы также могут получить выгоду от потенциального повышения цен на отслеживаемую продукцию животноводства, страховых и налоговых льгот, а также документации, которую они могут использовать для банковских целей. Новая система также поддержит приоритет правительства по развитию экспортных рынков мяса, добавляет ФАО.

Фаза 2 AIRS будет включать в себя приложение, предназначенное для пастухов, которое позволит им отслеживать на своих смартфонах животных, которых они зарегистрировали, купили и продали.

Сомон Бат-Өлзий является важным туристическим направлением, хорошо известным своей природной красотой. Трава высотой по щиколотку и яркие цветы растут, а число туристов, кажется, восстанавливается после долгих лет в разгар пандемии Covid-19. Это вызывает у пастухов улыбку, поскольку они получают дополнительный доход, предоставляя своих лошадей и яков в качестве транспорта для туристов.

Некоторые фермеры воспользовались цифровизацией, оснастив своих лошадей микрочипами в рамках программы, связанной с AIRS.

По словам Л. Батчулуун, «локаторами установлено более 2200 лошадей. Позволив нам узнать, где находятся наши стада, мы значительно улучшим жизнь пастухов. Это также поможет предотвратить кражу скота».

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности заявляет, что готовится к распространению AIRS по всей стране.

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