TerraPay сотрудничает с SendMN, чтобы проложить путь к беспрепятственным трансграничным платежам для жителей Монголии и диаспоры по всему миру

CentralAsia (MNG) - В своем стремлении укрепить и унифицировать глобальную платежную экосистему TerraPay, ведущая глобальная платежная инфраструктура, стала партнером SendMN NBFI. Компания SendMN, базирующаяся в Монголии, является ведущим небанковским финансовым учреждением, занимающимся денежными переводами. Благодаря этому партнерству обе компании стремятся упростить и облегчить проблемы, связанные с безграничными платежами.

Затраты на отправку трансграничных платежей действительно высоки, медленны и небезопасны. Это партнерство является шагом на пути к достижению видения обеих фирм, то есть к изменению способа получения и отправки платежей в режиме реального времени монголами путем предоставления клиентам финансовой независимости и интеграции. Клиенты смогут получать денежные переводы из ключевых коридоров, таких как Великобритания, США, Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Казахстан, Польша, Швеция, Швейцария, а также разрешить доступ к ключевым коридорам отправки, таким как Австралия, Канада, Китай, Дания, Япония и США, чтобы назвать несколько.

В 2021 году Монголия получила личный перевод в размере 563,75 млн долларов США. Банковские SWIFT-транзакции получили $1,66 млрд и отправили $2,34 млрд. Исследования также показали, что женщины составляют 53% всех клиентов, а мужчины — 47%. прибл. 59,83% этих транзакций приходится на выплаты, поддержку семьи — ок. 29,67% этих транзакций сопровождаются платой за обучение и медицинскими расходами. Начало марта, конец августа и середина декабря — самое загруженное время года для таких сделок. Прогнозируется, что денежные переводы в Монголию составят около 17 миллионов долларов США в 2023 году *, и благодаря этому сотрудничеству TerraPay и SendMN стремятся направлять каждую транзакцию в Монголию из Австралии, США и стран Европейского Союза через SendMN на счета клиентов.

Они будут способствовать транзакциям P2P, P2B, B2P и B2B, которые позволят жителям диаспоры со всего мира совершать недорогие транзакции в режиме реального времени с бенефициарами в Монголии, используя современный механизм взаимодействия TerraPay для отправки по всему миру. выплаты на масштабируемой, безопасной, прозрачной и эффективной платформе.

Поделившись своими мыслями об основных моментах партнерства, Шешагири (Сукеш) Маллиа, региональный директор TerraPay в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал: «Мы очень рады принять SendMN в качестве надежного партнера в Монголии. Это ключевой рынок с огромным потенциалом, и эта ассоциация позволит TerraPay развертывать свои превосходные технические решения по всему миру и укреплять близость среди жителей Монголии во всем мире, предоставляя им быстрые и доступные варианты безграничных платежей. Кроме того, эта ассоциация позволит нам продемонстрировать наше технологическое мастерство и инновационные технологии платформы нашим монгольским клиентам, предоставив им эффективные, масштабируемые и доступные средства для отправки и получения платежей в режиме реального времени своим близким. Благодаря прозрачности и кредитам в режиме реального времени в соответствии с отраслевыми стандартами мы верим, что со временем укрепим экосистему денежных переводов Монголии, выполняя нашу миссию по созданию безналичной экономики».

«Для «SendMN» большая честь сотрудничать с TerraPay, ведущей мировой компанией в области глобальной платежной инфраструктуры. Наше сотрудничество поможет нам добиться лояльности клиентов, обеспечивая экономичные и надежные транзакции со скоростью света. Это будет способствовать дальнейшему увеличению притока и оттока денежных переводов и будет способствовать социально-экономическому развитию быстрорастущей экономики Монголии, а также побудит большее количество пользователей принимать цифровые платежи путем цифрового соединения основных коридоров денежных переводов удобным и доступным маршрутом. Мы надеемся на успешное сотрудничество», — прокомментировал Төрболд Батболд, генеральный директор SendMN.

TerraPay со штаб-квартирой в Нидерландах считает, что самый маленький платеж заслуживает того, чтобы путешествие без границ было таким же безопасным, как и самый крупный. Компания строит постоянно расширяющуюся платежную магистраль, которая позволяет предприятиям создавать прозрачное взаимодействие с клиентами с непрерывным, безопасным и глобальным переходом в режиме реального времени для каждого платежа, независимо от его размера или размера. TerraPay, зарегистрированная и регулируемая на 26 мировых рынках, является ведущим глобальным партнером банков, мобильных кошельков, операторов денежных переводов, продавцов и финансовых учреждений, создавая более обширную и инклюзивную международную финансовую экосистему.

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