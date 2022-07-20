Массовые гробницы хунну-монголов были найдены в западной Монголии

CentralAsia (MNG) - Впервые в сомоне Алдархаан аймака Завхан было обнаружено более 200 могил знати и простолюдинов, принадлежавших Империи Хунну.

В частности, в местности «Ямаан Ус» сомона Алдархаан были обнаружены могилы 10 дворян и более 200 простолюдинов.

С 13 июня 2022 года земляные работы проводит археологическая бригада в составе более 20 человек, представляющих шесть организаций.

Алдархаан — сомон аймака Завхан в западной части Монголии. Численность населения по данным 2010 года составила 2 090 человек.

Центр сомона — посёлок Алдар, расположенный в 35 километрах от административного центра аймака — города Улиастай и в 1088 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

Сомон расположен в западной части Монголии. Граничит с соседними сомонами Дөрвөлжин, Идэр, Отгон, Цагаанхайрхан и Яруу, а также с соседним аймаком Говь-Алтай. Внутри сомона располагается центр аймака, город Улиастай, который, в свою очередь, имеет статус сомона и внутри Алдархаана является анклавом. На территории сомона расположена гора Отгонтэнгэр, протекают реки Чигистэй, Яруу, Богд, Борх, Улиастай.

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