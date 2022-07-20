Золото составляло 99% товаров, экспортируемых из Монголии в Швейцарию

CentralAsia (MNG) - По данным Нацстаткома, в первом полугодии 2022 года Монголия будет торговать со 145 странами, а общий оборот внешней торговли составит 9,3 млрд долларов США, из которых экспорт составит 5,3 млрд долларов США. долларов, импорт 3,9 млрд долларов США.

Общий товарооборот увеличился на $1,9 млрд (26,0 процента), экспорт на $1,2 млрд (29,9 процента и импорт на $687,0 млн (21,1 процента) соответственно. Экспорт сократился на $ 59,8 млн (4,7 процента) по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт увеличился на $22,9 млн (2,9 процента).

Сальдо внешней торговли в первом полугодии 2022 года составило $1,4 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $534,8 млн (64,8 процента). Но в июне 2022 года $413,7 млн или на $82,8 млн (16,7 процента) уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем.

Товарооборот с Китаем в первом полугодии 2022 года составил $5,8 млрд. На его долю приходится 62,3 процента всего оборота внешней торговли. На уголь приходилось 47,2% товаров, экспортируемых в Китай, на медный концентрат — 36,3%, а на золото — 99,9% товаров, экспортируемых в Швейцарию.

В первом полугодии 2022 года экспорт увеличился на $1,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экспорт угля увеличился на $1,3 млрд, а экспорт медного концентрата — на $277,8 млн.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения