экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
По июльским данным, из 96 000 туристов, приехавших в Монголию, 45 000 — россияне

CentralAsia (MNG) -  14 февраля этого года правительство Монголии официально объявило, что оно стало открытой страной и открыло свои границы. В рамках «Политики нового возрождения» поэтапно реализуются политика и мероприятия по восстановлению экономической ситуации в короткие сроки и интенсивному восстановлению одного из основных секторов – туризма.

Правительство Монголии и премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай работают над скорейшим решением проблем, стоящих перед развитием туристического сектора, и повышением экономической отдачи. В результате Монголия стала одной из 49 стран, открытых для иностранных инвесторов и туристов.

По данным Министерства окружающей среды и туризма, по состоянию на 18 июля нашу страну посетило 96 536 туристов. Из них 45 425 туристов прибыли из России, 14 282 из Южной Кореи и 10 368 из Казахстана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • ЕС начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение
  • Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц в СБУ в рамках кадровой ревизии
  • Rio Tinto увеличила капиталовложения в подземный проект Оюу-Толгой до $7 млрд


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com