По июльским данным, из 96 000 туристов, приехавших в Монголию, 45 000 — россияне

CentralAsia (MNG) - 14 февраля этого года правительство Монголии официально объявило, что оно стало открытой страной и открыло свои границы. В рамках «Политики нового возрождения» поэтапно реализуются политика и мероприятия по восстановлению экономической ситуации в короткие сроки и интенсивному восстановлению одного из основных секторов – туризма.

Правительство Монголии и премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай работают над скорейшим решением проблем, стоящих перед развитием туристического сектора, и повышением экономической отдачи. В результате Монголия стала одной из 49 стран, открытых для иностранных инвесторов и туристов.

По данным Министерства окружающей среды и туризма, по состоянию на 18 июля нашу страну посетило 96 536 туристов. Из них 45 425 туристов прибыли из России, 14 282 из Южной Кореи и 10 368 из Казахстана.

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