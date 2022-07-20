Организация The Elders пригласила экс-президента Монголии Элбэгдорж присоединиться к ней

CentralAsia (MNG) - Мир отмечает день рождения Нельсона Манделы, первого демократического президента Южной Африки, борца за права человека и свободы, лауреата Нобелевской премии. В 2007 году он основал международную общественную организацию The Elders. Нельсон Мандела объединил усилия с английским филантропом Ричардом Брэнсоном и музыкантом и правозащитником Питером Гэбриелом, чтобы сформировать The Elders.

Организация пригласила Элбэгдорж Цахиа, четвертого президента Монголии, стать ее членом. В своей странице твиттера он написал, что присоединился к этой организации после того, как это предложение ему сделала бывший президент Ирландии и бывший Верховный комиссар Комиссии ООН по правам человека Мэри Робинсон.

?Сайхан мэдээ. Манделагийн байгуулага намайг эгнээндээ урилаа. Өнөөдөр түүний өдрийг дэлхий даяар тэмдэглэж байгаа юм. THE ELDERS. Walk together. Work together. Learn together. Speak out together. Change the world together. pic.twitter.com/UnDLIlJa86 — Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) July 19, 2022

The Elders — это группа влиятельных, известных, полных энтузиазма деятелей, использующих свою решительность, мудрость, лидерство в борьбе с трудноразрешимыми проблемами. Отличительная особенность старейшин заключается в том, что их карьеры сейчас находятся на том витке развития, когда у них нет других намерений, кроме как забота о человечестве. Основными создателями организации являются Ричард Брэнсон и Нельсон Мандела.

Совет The Elders был организован по такому же принципу, как создаётся большинство компаний Virgin Group. Идёт продвижение организации и обеспечение всем необходимым для совместной работы. В организации работает мотивированная административная команда. Обеспечена защита названия и бренда старейшин. В процессе развития у группы появилось узнаваемое лицо, и она сохранила его, несмотря на смену её членов и постоянно расширяющийся спектр деятельности. Питер Гэбриел и Ричард Брэнсон подумали, что будет лучше, если они не будут вмешиваться в дела организации, чтобы старейшины имели полную независимость, что записано в их уставе. Старейшины никому не подчиняются, включая самих основателей и инвесторов организации. Как сказал Брэнсон: «Двенадцать старейшин — это сложившиеся личности. Большинству из них уже более шестидесяти лет, и им неведом эгоизм. Их миссия заключается в том, чтобы работать над разрешением глобальных проблем и бед всего человечества».

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