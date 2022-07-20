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Организация The Elders пригласила экс-президента Монголии Элбэгдорж присоединиться к ней

CentralAsia (MNG) -  Мир отмечает день рождения Нельсона Манделы, первого демократического президента Южной Африки, борца за права человека и свободы, лауреата Нобелевской премии. В 2007 году он основал международную общественную организацию The Elders. Нельсон Мандела объединил усилия с английским филантропом Ричардом Брэнсоном и музыкантом и правозащитником Питером Гэбриелом, чтобы сформировать The Elders.

Организация пригласила Элбэгдорж Цахиа, четвертого президента Монголии, стать ее членом. В своей странице твиттера он написал, что присоединился к этой организации после того, как это предложение ему сделала бывший президент Ирландии и бывший Верховный комиссар Комиссии ООН по правам человека Мэри Робинсон.

The Elders — это группа влиятельных, известных, полных энтузиазма деятелей, использующих свою решительность, мудрость, лидерство в борьбе с трудноразрешимыми проблемами. Отличительная особенность старейшин заключается в том, что их карьеры сейчас находятся на том витке развития, когда у них нет других намерений, кроме как забота о человечестве. Основными создателями организации являются Ричард Брэнсон и Нельсон Мандела.

Совет The Elders был организован по такому же принципу, как создаётся большинство компаний Virgin Group. Идёт продвижение организации и обеспечение всем необходимым для совместной работы. В организации работает мотивированная административная команда. Обеспечена защита названия и бренда старейшин. В процессе развития у группы появилось узнаваемое лицо, и она сохранила его, несмотря на смену её членов и постоянно расширяющийся спектр деятельности. Питер Гэбриел и Ричард Брэнсон подумали, что будет лучше, если они не будут вмешиваться в дела организации, чтобы старейшины имели полную независимость, что записано в их уставе. Старейшины никому не подчиняются, включая самих основателей и инвесторов организации. Как сказал Брэнсон: «Двенадцать старейшин — это сложившиеся личности. Большинству из них уже более шестидесяти лет, и им неведом эгоизм. Их миссия заключается в том, чтобы работать над разрешением глобальных проблем и бед всего человечества».

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