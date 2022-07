Организация The Elders пригласила экс-президента Монголии Элбэгдорж присоединиться к ней

CentralAsia (MNG) - Мир отмечает день рождения Нельсона Манделы, первого демократического президента Южной Африки, борца за права человека и свободы, лауреата Нобелевской премии. В 2007 году он основал международную общественную организацию The Elders. Нельсон Мандела объединил усилия с английским филантропом Ричардом Брэнсоном и музыкантом и правозащитником Питером Гэбриелом, чтобы сформировать The Elders.

Организация пригласила Элбэгдорж Цахиа, четвертого президента Монголии, стать ее членом. В своей странице твиттера он написал, что присоединился к этой организации после того, как это предложение ему сделала бывший президент Ирландии и бывший Верховный комиссар Комиссии ООН по правам человека Мэри Робинсон.

?Сайхан мэдээ. Манделагийн байгуулага намайг эгнээндээ урилаа. Өнөөдөр түүний өдрийг дэлхий даяар тэмдэглэж байгаа юм. THE ELDERS. Walk together. Work together. Learn together. Speak out together. Change the world together. pic.twitter.com/UnDLIlJa86