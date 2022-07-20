Американский центр запустил новый веб-сайт библиотеки для поддержки монголоведов

CentralAsia (MNG) - Американский центр монголоведения (The American Center for Mongolian Studies ACMS) запустил новый веб-сайт библиотеки и исследовательские руководства для поддержки монголоведов и во всем мире. Доступ к новому веб-сайту можно получить непосредственно по веб-адресу mongoliacenter.libguides.com.

Целью веб-сайта является поддержка миссии ACMS в развитии монголоведения и академических обменов с Внутренней Азией путем предоставления доступа.

На веб-сайте библиотеки размещена основная информация о библиотечных ресурсах и услугах, а также растущее число тщательно подобранных руководств по исследованиям по различным темам, представляющим интерес для ученых и студентов, изучающих монголоведение.

Веб-сайт также включает ресурсы для общей исследовательской помощи и академического письма, а также обширный список из более чем 100 бесплатных научных онлайн-ресурсов с открытым доступом, который организован как по типу ресурса, так и по связанным предметам.

Новый веб-сайт был проектом программы стипендий для библиотек ACMS, которая поддерживает продвинутых американских аспирантов, преподавателей или специалистов в области библиотечных и информационных наук из колледжей и университетов в проведении краткосрочных проектов по развитию библиотек. Веб-сайт был разработан и создан американским библиотекарем и специалистом по технологиям Элизабет Гартли совместно с координатором библиотеки и СМИ ACMS Т. Гантунгалаг.

ACMS — это частная некоммерческая образовательная организация, которая поддерживает академические проекты и обмены в Монголии и регионе Внутренней Азии. С момента своего основания в 2002 году ACMS выделил более 2,4 миллиона долларов на поддержку программ монголоведения более чем 100 ученым из Монголии и других стран. Если вы хотите узнать больше о деятельности ACMS, посетите сайт www.mongoliacenter.org, через который вы также можете получить доступ к веб-сайту библиотеки.

Монголоведение, первоначально возникшее во Франции и Германии как отрасль синологии, во второй половине XX в. трансформировалось в самостоятельное направление. После Второй мировой войны организационно изучение Монголии оформилось в Великобритании и США. В конце 1940-х гг. увеличилось количество университетских центров, занимавшихся исследованием монголоведных проблем, в том числе включавших изучение монгольского языка. На сегодняшний день в университетских центрах Великобритании и США проводятся семинары, научно-исследовательские конференции, открыты программы обмена учеными, публикуются труды британских и американских авторов в области монголоведения.

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