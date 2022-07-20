Шавкат Мирзиеев принял премьер-министра Грузии

CentralAsia (UZ) - 19 июля президент Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, находящегося в стране с официальным визитом.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы продвижения совместных проектов и программ практического сотрудничества между двумя странами, прежде всего в сфере транспорта и логистики, торговли, промышленной кооперации, сообщила пресс-служба главы государства.

Особое внимание уделено вопросам эффективного задействования транзитного потенциала, в том числе инфраструктуры портов Поти и Батуми при транспортировке отечественных грузов.

Указано на имеющиеся возможности для реализации совместных проектов в текстильной, электротехнической, пищевой, фармацевтической и других отраслях с учетом благоприятных условий, созданных в свободных индустриальных зонах на территории Узбекистана и Грузии. Кроме того, отмечена взаимная заинтересованность в активизации культурно-гуманитарного обмена и увеличении туристического потока.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии и принятии «дорожной карты» по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.