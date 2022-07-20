ЦБ Монголии подписал меморандум о взаимопонимании с ЦБ Венгрии

CentralAsia (MNG) - Делегаты во главе с заместителем управляющего Венгерского центрального банка /Magyar Nemzeti Bank/ Михали Патаем находятся с визитом в Монголии с 17 по 21 июля.

В рамках визита руководство ЦБ Монголии и ЦБ Венгерии Magyar Nemzeti подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.

В мероприятии по подписанию Меморандума приняли участие Г.Энхтайван, заместитель управляющего ЦБ Монголии, представители Magyar Nemzeti Bank и Борбала Анна Обрусански, посол Венгрии в Монголии.

С подписанием меморандума обе стороны договорились углублять отношения и расширять сотрудничество в области зеленого финансирования, цифровых денег центрального банка, финансовой грамотности населения, а также платежных систем.

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