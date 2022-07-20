В Улан-Баторе прошло заседание Международного организационного комитета Всемирного горного конгресса

CentralAsia (MNG) - На прошлой неделе в Улан-Баторе, Монголия, состоялось 103-е заседание Международного организационного комитета Всемирного горного конгресса (заседание МОК/ВГК).

Во встрече приняли участие министр горной и тяжелой промышленности Г.Ёндон, председатель ВГК Марек Кала, генеральный директор горнодобывающей корпорации «Эрдэнэт» Х.Бадамсурэн, исполнительный директор Монгольской угольной ассоциации Ж. Золжаргал, а также представители 15 стран, включая Индию, Китай, Австралию и Польшу.

В первой части встречи участникам была предоставлена информация об экспорте Монголией меди, угля и важнейших полезных ископаемых и будущих тенденциях, инвестициях Индии в горнодобывающий сектор, а также глобальные отчеты о горнодобывающей промышленности.

Во второй части встречи Австралийский национальный организационный комитет представил процесс подготовки к 26-му Всемирному горному конгрессу, который состоится в Брисбене в 2023 году, а Су Чуанжун, исполнительный директор Национальной угольной ассоциации Китая, выступил с презентацией о развитие горнодобывающей и угольной промышленности.

Представители Монголии приняли участие в 24-м Конгрессе, состоявшемся в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 2016 году с двумя презентациями: текущий уровень методов и технологий открытой разработки месторождений в Монголии, будущие тенденции и ресурсы монгольских месторождений полезных ископаемых. и условия их добычи для использования.

На 25-м заседании Конгресса, состоявшемся в Астане, Казахстан в 2018 году, преподаватели кафедры горной механики Научно-технического университета Улан-Батора обсудили 3 доклада о техническом состоянии шахт Монголии.

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