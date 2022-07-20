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В Каракалпакстане вновь отключили интернет
Предыстория: В Каракалпакстане восстановили доступ в интернет

CentralAsia (UZ) -  В Каракалпакстане днем 19 июля вновь прервалось интернет-соединение, которое было восстановлено двумя часами ранее.

Жители Нукуса сообщили, что в 15:45 в городе снова пропал интернет. Власти пока не комментируют тот факт, что интернет в Каракалпакстане отключили через два часа после того, как он появился через долгое время отсутствия.

Ранее местные издания со ссылкой на свои источники в Нукусе сообщили, что на территории Каракалпакстана восстановлено интернет-соединение, обновлена информация на сайтах и в телеграм-каналах. Однако вопрос о том, временно или постоянно был включен интернет, оставался открытым.

После нукусских событий 1-2 июля в Каракалпакстане с 3 июля введено чрезвычайное положение. Кроме того, республика была отрезана от интернета.

Ряд международных организаций, в том числе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвали правительство Узбекистана отменить интернет-ограничения в Каракалпакстане.

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