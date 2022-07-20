экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - более 1,9 тыс. новых случаев
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Алматы – 597;

в городе Нур-Султан – 586;

в Карагандинской области – 160;

в городе Шымкент – 105;

в Алматинской области – 67;

в Жетысуской области — 64;

в Жамбылской области – 57;

в Атырауской области – 36;

в ЗКО – 34;

в Абайской области — 27;

в Акмолинской области – 26;

в Улытауской области — 26;

в Костанайской области – 22;

в Мангистауской области – 21;

в ВКО – 19;

в СКО – 16;

в Туркестанской области – 16;

в Павлодарской области – 15.

Всего в стране подтверждено 1 321 453 случая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Палата представителей США проголосовала за вступление Швеции и Финляндии в НАТО
  • МИД Узбекистана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2022-2024 годы
  • В Туркменистане приняли закон, регулирующий разведение и использование алабаев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com