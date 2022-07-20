В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - более 1,9 тыс. новых случаев

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Алматы – 597;
в городе Нур-Султан – 586;
в Карагандинской области – 160;
в городе Шымкент – 105;
в Алматинской области – 67;
в Жетысуской области — 64;
в Жамбылской области – 57;
в Атырауской области – 36;
в ЗКО – 34;
в Абайской области — 27;
в Акмолинской области – 26;
в Улытауской области — 26;
в Костанайской области – 22;
в Мангистауской области – 21;
в ВКО – 19;
в СКО – 16;
в Туркестанской области – 16;
в Павлодарской области – 15.
Всего в стране подтверждено 1 321 453 случая.
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Коронавирус в Казахстане
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