«Талибан» подписал соглашение о безопасности с Катаром

CentralAsia (CA) - Выразив свое неприятие любой иностранной поддержки в плане обеспечения безопасности, талибы теперь готовы подписать соглашение о безопасности с Катаром, сообщает Тolonews.

Исполняющий обязанности министра обороны талибов Мавлави Мохаммад Якуб Муджахид заявил, что Кабул и Доха должны подписать соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Вернувшись из своего визита из Катара, Мавлави Якуб сказал, что соглашение будет оценено официальными лицами талибов, чтобы решить, будет ли оно подписано.

«Катар заинтересован в подписании соглашения между министерствами обороны Катара и Афганистана. Будет заключен пакт о безопасности, на основе которого две страны будут сотрудничать друг с другом. Я рассматриваю это как хороший шаг, и мы будем консультироваться по этому соглашению», — сказал он RTA.

Мавлави Якуб Муджахид сказал, что обратился к Катару за помощью в предоставлении заработной платы, обмундировании и снаряжении для сил талибов. «Мы призываем их к сотрудничеству в выплате жалованья армии, потому что Катар — исламская страна, и в прошлом она помогала Афганистану. А также помочь нам обеспечить обмундированием силы по охране границ», — сказал он.

Аналитики высказали различные мнения об ожидаемом соглашении между Афганистаном и Катаром. «Катар предложил соглашение, основанное на консультациях с западными странами, чтобы побудить молодых афганских лидеров провести реформы, реформы, которые хочет международное сообщество», — сказал политолог Торек Фархади.

«Правительство Катара как стратегический партнер США реализует цели США в Афганистане и выполняет инструкции США в отношении талибов», — сказал бывший дипломат Азиз Мааридж.

«Пакт о безопасности, касающийся поощрения ВВС и национальных сил обороны Афганистана с Катаром, позволит народу Афганистана и новым правителям противостоять зловещим планам Пакистана и Ирана», — сказал политолог Асадулла Надим.

Отказ режима талибов принять статус границы между Пакистаном и Афганистаном (линия Дюранда) ясно показал трещины в их отношениях. Пакистан помогал «Талибану» в борьбе с поддерживаемым США Афганистаном более двух десятилетий, полагая, что «Талибан» выполнит желание Исламабада.

Однако талибы до сих пор не проявляли никаких признаков удовлетворения пожеланий, а несколько раз отвергали требования Пакистана, в том числе требование о признании «линии Дюрана».

«Линия Дюранда» — не единственное яблоко раздора между двумя странами, поскольку обе страны имеют разногласия по целому ряду вопросов, таких как изгнание белуджских повстанцев, демонтаж и уничтожение «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), разрешение на образование для девочек и предоставление женщинам права, сообщает Global Watch Analysis.

Ранее официальные лица правительства талибов выразили свое неприятие любой иностранной поддержки сил Исламского Эмирата в плане обеспечения безопасности.