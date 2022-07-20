Песков анонсировал несколько зарубежных визитов Путина осенью

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин предстоящей осенью посетит несколько зарубежных стран, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

«В совсем ближайшей (перспективе) — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется»,— сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планируются ли у Путина новые зарубежные поездки в ближайшее время.

Вчера, 19 июля, Владимир Путин посетил Тегеран для участия в трехсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса. В рамках визита он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Ибрахимом Раиси — главами стран-гарантов сирийского урегулирования. В конце июня Путин посетил Таджикистан и Туркменистан.