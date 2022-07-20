В Тегеране прошла встреча президентов России, Ирана и Турции. Итоги

CentralAsia (CA) - В Тегеране (Иран) 19 июля прошел седьмой трехсторонний саммит в астанинском формате между президентами Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и России Владимиром Путиным.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, рассмотрели последние международные и региональные события и сказали о ведущей роли Астанинского процесса в мирном и устойчивом урегулировании сирийского кризиса. Совместное заявление и итоги саммита опубликованы на сайте Министерства иностранных дел Ирана.

Итоги саммита:

Президенты подчеркнули приверженность независимости и суверенитету Сирии, а также целями и принципам Устава ООН. Главы государств напомнили, что эти принципы должны соблюдаться всеми участниками мирового сообщества, и никакие действия не должны их подрывать.

Выразили решимость продолжать совместную работу по борьбе с терроризмом во всех формах и проявлениях. Осудили возросшее присутствие и деятельность террористических групп в различных частях Сирии, в том числе нападения на гражданские объекты, в результате которых погибли ни в чем не повинные люди.

Путин, Раиси и Эрдоган также отклонили все попытки создать новые реалии на местах, в том числе незаконные инициативы по самоуправлению. Лидеры договорились противостоять сепаратистской деятельности, направленной на подрыв суверенитета страны и создание угроз национальной безопасности.

Президенты подтвердили решимость продолжать постоянное сотрудничество в целях окончательной ликвидации террористических организаций, а также обеспечить защиту мирного населения и инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом.

Путин, Раиси и Эрдоган отвергли все односторонние санкции, введенные против Сирии, а также любые дискриминационные действия, которые направлены на помощь сепаратистам и могут привести к распаду страны.

Участники саммита в Тегеране призвали международное сообщество увеличить помощь всем сирийцам. Они также подтвердили свою убежденность в том, что не может быть военного разрешения конфликта в Сирии, урегулирование возможно только дипломатическими путями при содействии ООН.

Лидеры осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, в том числе на гражданскую инфраструктуру, назвав их противоречащими международному праву и нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны.

Президенты договорились продолжать координацию и вывести ее за рамки сирийского вопроса. Помимо сирийского вопроса, стороны подтвердили свое намерение укреплять трехстороннюю координацию в различных областях в целях содействия совместному политическому и экономическому сотрудничеству.

Также в ходе саммита астанинской «тройки» прошла встреча президента России и его турецкого коллеги Раджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран обсудили ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности.

Путин также встретился с иранским президентом Ибрагимом Раиси. Главы государств обсудили на встрече вопросы двухстороннего стратегического сотрудничества и межгосударственного взаимодействия для укрепления международной безопасности.

Лидеры приняли решение провести следующий саммит в астанинском формате до конца 2022 года в России по приглашению Путина.