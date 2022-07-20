Уровень безработицы в Узбекистане вернулся к допандемийному — Минтруда

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане число безработных среди экономически активного населения на 1 апреля снизилось до 9,2%. Об этом сообщила глава информационной службы Минтруда Узбекистана Мавжуда Мирзаева.

Всего на этот момент в работе нуждалось 1,4 млн узбекистанцев. Безработица среди молодёжи (возраст 16−30 лет) составляла 14,9%, у женщин — 12,8%.

За полгода управления занятости оказали услуги по трудоустройству 438 тысячам безработных. 20 тысяч человек получали пособия по безработице.

Общий уровень безработицы практически вернулся к значениям 2019 года (9,1%). Для сравнения — на пике, в пандемийном 2020 году, он достигал 13,2%.

На фоне смягчения санитарных ограничений ещё осенью 2020 года количество нуждающихся в работе пошло на спад. Общая безработица тогда сократилась более чем на 2%, молодёжная — на 3%.

Летом 2021 года доля безработных упала ниже 10% от трудовых ресурсов. К концу сентября она достигала 9,4% — ближайшего к нынешнему значения, однако в последнем квартале вновь немного выросла.

Численность трудовых ресурсов Узбекистана за первый квартал 2022 года выросла на 0,2% и составила 19,4 млн человек. Из них в отраслях экономики занято 13,6 млн (+0,45%).

В официальном секторе трудится 6,1 млн человек, ещё 5,7 млн работают в теневой экономике. Неформальная занятость за первые три месяца года сократилась на 3%.