На севере Китая выявили случай заражения бубонной чумой

CentralAsia (CA) - Случай заражения бубонной чумой зарегистрировали в Нинся-Хуэйском автономном районе (Северный Китай). Об этом говорится в заявлении комитета здравоохранения региона.

По данным властей, заболевание выявили у 45-летнего мужчины, который вернулся в город Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия. Первые симптомы заболевания у него проявились 12 июля, а на следующий день он обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачи подтвердили заболевание во вторник, 19 июля.

В Нинся-Хуэйском автономном районе был введен четвертый, повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

Бубонная чума — острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями Yersinia pestis и проявляющаяся в двух основных формах — бубонной и легочной. В природе чума распространена среди грызунов, от которых передается человеку при укусе инфицированными блохами. У человека заболевание характеризуется воспалением лимфатических узлов, которые внешне напоминают бобы, откуда и произошло название болезни: «джумма» (в переводе с арабского языка — «боб»).