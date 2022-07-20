Таджикистан и Казахстан подписали договор о предоставлении услуг космической связи

- Таджикистан, общество
- 11:29, 20 июля 2022
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CentralAsia (TJ) - АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и ООО «Исател» Таджикистана подписали договор на оказание услуг по предоставлению транспондерной емкости космического аппарата «Кazsat-3».
В соответствии с документом, посредством ресурсов казахстанского спутника связи в Таджикистане будут организованы каналы связи для труднодоступных районов страны.
Как сообщает министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, договор скрепили подписями заместитель председателя правления АО «РЦКС» Василий Леонов и директор ООО «Исател» Умед Тагоев.
Компания ООО «Исател» является дочерним предприятием ОАО «Телерадиоком» и является оператором связи на территории Таджикистана. Имеет собственный телепорт и станцию управления сетями в городе Душанбе, обеспечивает доступ к сети интернет как государственные органы, так и частные компании страны.
Подписание нового международного договора в сфере космической связи является результатом профессиональной работы команды АО «РЦКС» и открывает новые перспективы сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном, отмечается в сообщении.