Таджикистан и Казахстан подписали договор о предоставлении услуг космической связи

CentralAsia (TJ) - АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и ООО «Исател» Таджикистана подписали договор на оказание услуг по предоставлению транспондерной емкости космического аппарата «Кazsat-3».

В соответствии с документом, посредством ресурсов казахстанского спутника связи в Таджикистане будут организованы каналы связи для труднодоступных районов страны.

Как сообщает министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, договор скрепили подписями заместитель председателя правления АО «РЦКС» Василий Леонов и директор ООО «Исател» Умед Тагоев.

Компания ООО «Исател» является дочерним предприятием ОАО «Телерадиоком» и является оператором связи на территории Таджикистана. Имеет собственный телепорт и станцию управления сетями в городе Душанбе, обеспечивает доступ к сети интернет как государственные органы, так и частные компании страны.

Подписание нового международного договора в сфере космической связи является результатом профессиональной работы команды АО «РЦКС» и открывает новые перспективы сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном, отмечается в сообщении.

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