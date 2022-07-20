В Узбекистане за сутки выявлен 71 инфицированный COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:47, 20 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 20 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 437. В течение прошедших суток зафиксирован 71 новый случай, сообщает Минздрав республики.
Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (17), Самаркандской (6) и Ташкентской (6) областях.
За день выздоровели 92 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 336).
На лечении находятся 1464 больных COVID-19.
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