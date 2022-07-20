В Узбекистане за сутки выявлен 71 инфицированный COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 20 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 437. В течение прошедших суток зафиксирован 71 новый случай, сообщает Минздрав республики.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (17), Самаркандской (6) и Ташкентской (6) областях.

За день выздоровели 92 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 336).

На лечении находятся 1464 больных COVID-19.