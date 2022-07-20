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Путин высказался о возможности встречи с Зеленским

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что для проведения этих переговоров необходимо создать определенные условия, передает «КоммерсантЪ».

«Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет»,— сказал президент России в беседе с российскими журналистами по итогам рабочего визита в Тегеран.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно говорил о необходимости личных переговоров с президентом России. Так, 7 июня Зеленский сообщил о готовности к переговорам только с Владимиром Путиным, пояснив, что в российском руководстве «больше не с кем разговаривать». В Кремле заявили, что встреча с президентом Украины «пока невозможна», так как украинская сторона полностью прервала переговорный процесс между Россией и Украиной.

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