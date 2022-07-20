Белый дом: Украина получит от США 16-й пакет военной помощи

CentralAsia (CA) - США на этой неделе направят Украине очередной пакет военной помощи, сообщает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, этот пакет военной помощи станет 16-м по счету с тех пор, как президент США Джо Байден занял свой пост.

«Мы продолжим предоставлять Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности. Этот пакет будет включать в себя еще больше систем HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, и он также будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды»,— сказал представитель Белого дома на брифинге для журналистов.

1 июня Джо Байден объявил о начале поставок Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов. Тогда эти установки были включены в пакет военной помощи насумму 700 млн долларов.