экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Белый дом: Украина получит от США 16-й пакет военной помощи

CentralAsia (CA) -  США на этой неделе направят Украине очередной пакет военной помощи, сообщает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, этот пакет военной помощи станет 16-м по счету с тех пор, как президент США Джо Байден занял свой пост.

«Мы продолжим предоставлять Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности. Этот пакет будет включать в себя еще больше систем HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, и он также будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды»,— сказал представитель Белого дома на брифинге для журналистов.

1 июня Джо Байден объявил о начале поставок Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов. Тогда эти установки были включены в пакет военной помощи насумму 700 млн долларов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • МИД Украины сообщил о дедлайне от Зеленского по вступлению в Евросоюз
  • Уровень безработицы в Узбекистане вернулся к допандемийному — Минтруда
  • Монголия начинает использовать Automatic Guided Vehicle для экспорта угля


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com