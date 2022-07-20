Премьер-министр Монголии ознакомился с ходом реализации проекта ГЭС «Эрдэнэбурэн». Видео

CentralAsia (MNG) - В ходе рабочей поездки в сомон Баяннуур аймака Баян-Өлгий премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай ознакомился с ходом реализации проекта гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн».

В рамках цели «Возрождение энергетики», изложенной в «Новой политике возрождения» правительства, приоритет отдается возобновляемым источникам энергии, включая гидроэлектростанции. В связи с этим ведутся работы по завершению строительства Эрдэнэбурэнской ГЭС мощностью 90 МВт, а также приступают к строительству ГЭС «Эгийн-Гол» мощностью 220 МВт.

В настоящее время на территории, переданной в государственное спецпользование для реализации проекта Эрдэнэбурэнской ГЭС, проживает 270 домохозяйств. В соответствии с Законом о земле и сопутствующими постановлениями соответствующие должностные лица работают над поэтапным переселением 270 домохозяйств в период с 2022 по 2025 год. На данный момент в государственном бюджете выделены средства, необходимые для переселения 91 домохозяйства в 2022 году.

«Вопросы устранения зависимости от энергетического сектора и строительства новых источников энергии являются приоритетными для Монголии. Одной из нескольких станций, которая внесет значительный вклад в энергетику, является Эрдэнэбюренская ГЭС», - подчеркнул премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

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