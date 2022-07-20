ISW: Российские войска возобновляют наступление на Славянск (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 19 на 20 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают попытки возобновления наступательных действий на Славянск с юго-востока от Изюма и в районе Барвинково.

Выводы института:

Кремль, скорее всего, попытается присоединить к России Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области уже в сентябре.

Российские войска продолжают наземные атаки восточнее Северска и добились частичного успеха в наземных атаках восточнее Бахмута.

Российские власти продолжают использовать нетрадиционные источники боевой мощи, чтобы избежать всеобщей мобилизации.

Российские власти усиливают правоохранительные меры по охране административного контроля над «оккупированными» территориями.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.