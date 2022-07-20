ISW: Российские войска возобновляют наступление на Славянск (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:43, 20 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 19 на 20 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают попытки возобновления наступательных действий на Славянск с юго-востока от Изюма и в районе Барвинково.
Выводы института:
Кремль, скорее всего, попытается присоединить к России Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области уже в сентябре.
Российские войска продолжают наземные атаки восточнее Северска и добились частичного успеха в наземных атаках восточнее Бахмута.
Российские власти продолжают использовать нетрадиционные источники боевой мощи, чтобы избежать всеобщей мобилизации.
Российские власти усиливают правоохранительные меры по охране административного контроля над «оккупированными» территориями.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.