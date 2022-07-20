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Внешнеторговый оборот Узбекистана за полгода достиг $24,5 млрд

CentralAsia (UZ) -  Внешнеторговый оборот Узбекистана за период с января по июнь текущего года достиг $24,5 млрд, сообщает Госкомстат республики.

По сравнению с тем же периодом 2021 года суммарный объем экспорта и импорта увеличился на $6 млрд.

Вместе с тем, экспорт за полгода достиг отметки $9,9 млрд (продукты — $8,3 млрд, услуги — $1,6 млрд), тогда как объем импорта — $14,6 млрд (продуктов — $13,5 млрд, услуги — $1,1 млрд).

Евразийский экономический союз занял лидирующую позицию среди внешнеторговых партнеров Узбекистана. На долю ЕАЭС приходится 30,4% внешнего товарооборота страны.

Товарооборот государств ЕАЭС и Узбекистана вырос практически на треть и превысил $11,6 млрд. За первые 5 месяцев 2022 года оборот внешней торговли товарами и услугами ЕАЭС и Узбекистана уже увеличился к аналогичному периоду 2021 года на 26% и составил $5,6 млрд.

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