Узбекистан сохранил позиции в докладе Госдепартамента США о торговле людьми в мире

CentralAsia (UZ) - 19 июля Государственный департамент США опубликовал свой ежегодный Доклад о торговле людьми в мире за 2022 год, в котором анализируется ситуация в данной сфере в 188 странах мира.

В новом докладе Узбекистан по итогам оценки экспертов госдепартамента США остался во второй категории (Tier 2), свидетельствующей о значительных усилиях в борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом.

В документе констатируется, что правительство прилагает значительные усилия для соблюдения минимальных стандартов по искоренению торговли людьми. Узбекистан в целом за отчетный период продемонстрировал активизацию усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом, учитывая влияние пандемии COVID-19 на его возможности по борьбе с торговлей людьми

По мнению США, указанные усилия включали судебное преследование, осуждение и вынесение приговоров большему количеству торговцев людьми, судебное преследование должностных лиц, предположительно причастных к принудительному труду на сборе хлопка, а также выявление новых жертв торговли людьми.

Ситуацию по борьбе с торговлей людьми в странах, попавших во вторую группу, Госдепартамент характеризует таким образом, что правительства не полностью соответствуют минимальным стандартам TVPA, но прилагают значительные усилия для того, чтобы привести свое законодательство и уровень борьбы с торговлей людьми в соответствие с этими стандартами.

В документе указано, что тысячи незарегистрированных узбекских мигрантов транзитом следуют через Казахстан каждый день через неофициальные пункты пересечения границы для сезонной рабочей силы в строительстве, сельском хозяйстве, розничной торговле, гостиничном бизнесе и коммерческом сексе. Эти лица особенно уязвимы для торговли людьми в силу их незаконного иммиграционного статуса, как и сопровождающие их дети, которые часто не посещают школу, несмотря на то, что имеют на это право.

В докладе также признаются целенаправленные меры Узбекистана по увеличению финансирования приютов для пострадавших от торговли людьми, поддержке Фонда общественных работ и значительному сокращению случаев принудительного труда при ежегодном сборе хлопка.

Вместе с тем, как указано в документе, «местные власти в некоторых районах продолжали вводить квоты на производство хлопка в нарушение национального запрета на эту практику».

В отчете также отражены некоторые рекомендации по дальнейшему улучшению позиции Узбекистана в этом докладе.