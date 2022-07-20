В Великобритании жара побила очередной рекорд

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CentralAsia (CA) - По данным Метеорологической службы Великобритании, вчера, 19 июля, в стране зафиксирован новый рекорд: температура в районе аэропорта Хитроу (24 км к западу от центра Лондона) поднялась в полдень до 40,2 градуса Цельсия. Прежний рекорд — 38,7 градуса Цельсия был установлен в 2019 году.

Управление предупредило, что данные не могут считаться окончательными в условиях продолжающегося роста температуры. «Нам придется подождать и посмотреть, каков будет новый рекорд»,— говорится в сообщении ведомства. По данным метеорологов, рекорды в течение дня могут быть обновлены не только в Англии, но и в других провинциях Соединенного Королевства, в частности в Уэльсе и Шотландии.

В ряде районов Англии сохраняется наивысший, «красный» уровень опасности, введенный впервые в истории. В большинстве других регионов действует «оранжевый» уровень.

Из-за жары в некоторых районах королевства нарушено транспортное сообщение: из-за высоких температур пострадали значительные отрезки железнодорожных путей. Кроме того, в лондонском аэропорте Лутон, как сообщает BBC, вчера практически расплавилась часть взлетно-посадочной полосы, что привело к отмене многих рейсов. Аэропорт работал только на вылет, не принимая прилетающих самолетов.