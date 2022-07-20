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Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной, - SANA

CentralAsia (CA) -  Власти Сирии решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Такая мера принимается в ответ на решение МИД Украины о разрыве дипотношений из-за признания Сирией республик Донбасса. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в МИД Сирии.

29 июня сирийский МИД объявил о решении признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Независимость ДНР и ЛНР также признали Россия, Абхазия и Южная Осетия. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Сирии увеличением санкций. Консульские отношения между Киевом и Дамаском пока сохраняются.

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