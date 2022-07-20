В Алматы этнический казах из Узбекистана получил условный срок по делу о январских событиях

CentralAsia (UZ) - 19 июля суд в Алматы вынес приговор этническому казаху из Узбекистана Сакену Талипову, обвиняемому по статье «Массовые беспорядки» во время январских событий.

Ему назначили наказание — один год лишения свободы условно. Находившийся с января в следственном изоляторе Талипов был освобожден в зале суда.

Этнический казах из Узбекистана Сакен Талипов осенью прошлого года переехал к матери, несколько лет живущей в Алматы. В связи с тем, что на тот момент Сакен не достиг совершеннолетия, он не успел получить гражданство Казахстана. Он работал охранником в одном из жилых комплексов Алматы. По словам его родственников, 4 января Сакен отправился на мирный митинг, проходивший возле «Алматы арены». Вместе с толпой дошел до акимата. По версии следствия, на камеру видеонаблюдения попало то, как он взял в руки полицейские щит и дубинку. После этого был помещен под стражу.

Ранее сообщалось о задержании более десятка иностранцев в связи с январскими событиями. Также говорилось о гибели двух граждан Кыргызстана и одного гражданина Узбекистана. Власти Казахстана винят в организации кровопролитных январских событий некие «внешние силы». В официальных сообщениях говорилось о террористах из одной центральноазиатской страны, но не упоминалось название страны, и не были приведены доказательства.

До этого двое граждан Кыргызстана Викрам Рузахунов и Чолпонбек Сыдыков были обвинены в участии в беспорядках и подверглись избиениям и пыткам. В связи с этим Кыргызстан отправил Казахстана ноту протеста, после чего их отпустили. На прошлой неделе милиция в Бишкеке подтвердила факт нанесения тяжкого вреда здоровью Рузахунова во время его пребывания в Алматы в январе.