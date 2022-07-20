Шойгу приказал группировке войск «Запад» оперативнее сбивать украинские беспилотники

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад», участвующую в военных действиях в Украине. Он дал указание командующему группировкой повысить оперативность уничтожения беспилотников над приграничными с Россией районами.

«Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению… обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов»,— говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны.

Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку «Юг», возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, группировку «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, а также возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым группировку «Восток».