Новым президентом Шри-Ланки избран Ранил Викрамасингхе. Он непопулярен среди населения, - Би-би-си

- Азия и мир, политика
- 13:39, 20 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Депутаты парламента Шри-Ланки избрали премьер-министра Ранила Викрамасингхе президентом страны, несмотря на его непопулярность среди населения. Об этом сообщает ВВС.
Голосование парламента состоялось 20 июля.
Теперь перед Викрамасингхе стоит задача вывести страну из экономического коллапса и восстановить общественный порядок после месяцев массовых протестов.
Экс-президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на прошлой неделе после того, как тысячи протестующих ворвались в его резиденцию президента и другие правительственные здания, призывая к его отставке.
Они также призвали к отставке Викремесингхе, который в мае был назначен премьер-министром. Протестующие сожгли его дом, а также штурмовали его кабинет премьер-министра в Коломбо в знак протеста против его руководства.
Однако, он занял пост исполняющего обязанности президента после ухода Раджапакса, и его победа 20 июля означает, что он будет исполнять оставшуюся часть президентского срока до ноября 2024 года, пишет издание