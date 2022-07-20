экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Новым президентом Шри-Ланки избран Ранил Викрамасингхе. Он непопулярен среди населения, - Би-би-си
Ранил Викрамасингхе
Ранил Викрамасингхе
Предыстория: Лидеры партий Шри-Ланки призвали президента уйти в отставку

CentralAsia (CA) -  Депутаты парламента Шри-Ланки избрали премьер-министра Ранила Викрамасингхе президентом страны, несмотря на его непопулярность среди населения. Об этом сообщает ВВС.

Голосование парламента состоялось 20 июля.

Теперь перед Викрамасингхе стоит задача вывести страну из экономического коллапса и восстановить общественный порядок после месяцев массовых протестов.

Экс-президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на прошлой неделе после того, как тысячи протестующих ворвались в его резиденцию президента и другие правительственные здания, призывая к его отставке.

Они также призвали к отставке Викремесингхе, который в мае был назначен премьер-министром. Протестующие сожгли его дом, а также штурмовали его кабинет премьер-министра в Коломбо в знак протеста против его руководства.

Однако, он занял пост исполняющего обязанности президента после ухода Раджапакса, и его победа 20 июля означает, что он будет исполнять оставшуюся часть президентского срока до ноября 2024 года, пишет издание

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Глава МИД Узбекистана примет участие в Совещании министров иностранных дел в Чолпон-Ате
  • Президент Узбекистана 21 июля примет участие в четвертом саммите глав государств Центральной Азии
  • В Узбекистане выявлен 61 новый инфицированный COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com