Новым президентом Шри-Ланки избран Ранил Викрамасингхе. Он непопулярен среди населения, - Би-би-си

Ранил Викрамасингхе

CentralAsia (CA) - Депутаты парламента Шри-Ланки избрали премьер-министра Ранила Викрамасингхе президентом страны, несмотря на его непопулярность среди населения. Об этом сообщает ВВС.

Голосование парламента состоялось 20 июля.

Теперь перед Викрамасингхе стоит задача вывести страну из экономического коллапса и восстановить общественный порядок после месяцев массовых протестов.

Экс-президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на прошлой неделе после того, как тысячи протестующих ворвались в его резиденцию президента и другие правительственные здания, призывая к его отставке.

Они также призвали к отставке Викремесингхе, который в мае был назначен премьер-министром. Протестующие сожгли его дом, а также штурмовали его кабинет премьер-министра в Коломбо в знак протеста против его руководства.

Однако, он занял пост исполняющего обязанности президента после ухода Раджапакса, и его победа 20 июля означает, что он будет исполнять оставшуюся часть президентского срока до ноября 2024 года, пишет издание